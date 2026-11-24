Российские пенсионеры могут полностью или частично освободиться от уплаты ряда налогов, однако далеко не все знают о положенных им льготах. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Так, пенсионер может одновременно владеть квартирой, частным домом и гаражом, не уплачивая за них налог на имущество. Если же в собственности находятся, например, две квартиры, за одну из них придётся заплатить. При этом недвижимость не должна использоваться для предпринимательской деятельности.

«По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер», — пояснил парламентарий.

Владельцам автомобилей стоит уточнить условия предоставления льгот в своём регионе. Единого федерального освобождения пенсионеров от транспортного налога нет: соответствующие решения принимают власти субъектов РФ.

Сами пенсионные выплаты НДФЛ не облагаются, однако с зарплат работающих пенсионеров налог удерживается на общих основаниях. Если положенные льготы не учли автоматически, необходимо обратиться в ФНС с заявлением.

Напомним, до 1 декабря включительно россиянам необходимо уплатить имущественные налоги за 2025 год. Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». Уже со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени, размер которых зависит от ключевой ставки Центробанка.