Пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане, которым установили I группу инвалидности, имеют право на автоматическое повышение пенсионных выплат. В частности, им назначают надбавку на уход. В 2026 году её размер составляет чуть более 1400 рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По её словам, запланированные повышения пенсий на 2026 год уже проведены, поэтому дополнительных индексаций до конца года не ожидается. При этом перерасчёт выплат возможен при наступлении индивидуальных обстоятельств — например, при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности.

«Видела много в средствах массовой информации заголовков о том, что кто-то получит дополнительные повышения до конца года. Но это не совсем правильная трактовка и, может быть, даже введение в заблуждение. Главное, чтобы это не стало базой для работы мошенников», — заключила глава комитета.

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