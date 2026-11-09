Россиянам, которые не успеют заплатить имущественные налоги до 1 декабря, уже со следующего дня начнут начислять пени. При действующей ключевой ставке ЦБ задолженность будет ежедневно увеличиваться примерно на 47 копеек с каждой тысячи рублей. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Станислав Дружинин.

По словам депутата, даже небольшая просрочка приведёт к дополнительным расходам. Например, при задолженности по транспортному налогу в 10 тысяч рублей за каждый день придётся доплачивать около 4 рублей 70 копеек. За месяц набежит примерно 140 рублей, а при долге в 50 тысяч рублей — уже 700 рублей.

«Со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени. Посчитать их просто: каждый день долг растёт примерно на 47 копеек с каждой тысячи рублей. Например, если вы не заплатили налог на машину в 10 тыс. рублей, за день просрочки набежит примерно 4 рубля 70 копеек. За месяц — 140 рублей. С долгом в 50 тыс. за месяц выйдет уже 700 рублей», — пояснил парламентарий.

Размер пеней напрямую зависит от ключевой ставки Банка России. Сейчас она составляет 14% годовых, а ежедневные начисления рассчитываются исходя из 1/300 этой величины. Очередное заседание регулятора по ставке запланировано на 18 декабря. Если показатель изменится, сумма пеней тоже будет пересчитана для последующих дней просрочки.

Дружинин посоветовал не откладывать оплату на последний момент. По его словам, 1 декабря и накануне банковские сервисы и сайты могут испытывать повышенную нагрузку. Проверить начисления и погасить задолженность можно через личный кабинет Федеральной налоговой службы, приложение «Налоги ФЛ» или портал «Госуслуги».

До 1 декабря 2026 года гражданам необходимо заплатить налоги за 2025 год на квартиры, дома, земельные участки и автомобили, а также отдельные начисления по НДФЛ. Если уведомление не пришло, это не освобождает автоматически от налоговых обязательств. В таком случае депутат рекомендует самостоятельно уточнить информацию в ФНС или МФЦ.

Ранее Life.ru напоминал россиянам о важных финансовых сроках до конца 2026 года. В частности, до 1 декабря необходимо оплатить имущественные налоги, а до конца года — проверить возможность получения налоговых вычетов и внесения взносов в программу долгосрочных сбережений.