Федеральная налоговая служба планирует к 2028 году автоматизировать предоставление налоговых вычетов для всех граждан. Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

Сейчас россияне уже могут в упрощённом порядке вернуть часть денег, потраченных на лечение, обучение и занятия спортом. По словам Егорова, раньше гражданам приходилось ждать возврата НДФЛ от четырёх месяцев, тогда как теперь процедура может занимать всего десять дней.

Для оформления социальных вычетов по упрощённой схеме медицинские, образовательные и спортивные организации передают налоговой службе электронные реестры с информацией о расходах клиентов. На основании этих сведений ФНС самостоятельно готовит необходимые документы. Сейчас более 70% данных поступают в электронном виде.

С 2027 года передачу соответствующих сведений планируют сделать обязательной для юридических лиц, оказывающих такие услуги. Егоров рассчитывает, что это позволит завершить переход на новый порядок предоставления вычетов к 2028 году.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с Life.ru напомнил россиянам о возможности получить налоговый вычет за покупку лекарств для близких родственников. Главное условие — препараты должен назначить врач, а покупатель должен оплатить их собственными средствами. До конца 2026 года ещё можно заявить вычеты за 2023, 2024 и 2025 годы.