У россиян осталось шесть дней, чтобы оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Владельцам квартир, домов, земельных участков, гаражей, машино-мест и транспортных средств необходимо рассчитаться с государством не позднее 1 декабря 2026 года. В эту же дату истекает срок уплаты НДФЛ, который налоговая служба включила в уведомления. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба.

Налоговые уведомления содержат начисления за владение недвижимостью, землёй и транспортом. Размер налога на квартиры, дома и участки рассчитывается с учётом кадастровой стоимости объектов и действующих региональных и муниципальных ставок. Транспортный налог зависит прежде всего от мощности двигателя и ставок, установленных в конкретном субъекте России. Для некоторых дорогостоящих автомобилей применяются повышающие коэффициенты.

Отдельное внимание стоит обратить на НДФЛ. В налоговых уведомлениях он может появиться, если налоговый агент не удержал налог, если доходы от разных работодателей привели к необходимости доплаты по прогрессивной шкале, а также при получении процентов по банковским вкладам или выигрышей от участия в азартных играх.

В частности, россияне, получившие в 2025 году более 210 тысяч рублей процентного дохода по учитываемым банковским вкладам и счетам, должны заплатить НДФЛ с суммы превышения. Сам необлагаемый лимит рассчитывался исходя из максимальной ключевой ставки ЦБ в размере 21% и составляет 210 тысяч рублей. Например, если проценты за год достигли 250 тысяч рублей, налог начисляется на разницу в 40 тысяч рублей.

При этом ФНС использует несколько налоговых баз. Зарплата, премии, отпускные и ряд других доходов учитываются в одной группе, а проценты по вкладам, операции с ценными бумагами и доходы от продажи имущества — в другой. Поэтому складывать все поступления человека для расчёта одной прогрессивной ставки неправильно.

Некоторые категории граждан имеют право на налоговые послабления. В их числе пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны и отдельные категории участников СВО. Однако условия освобождения отличаются в зависимости от вида налога. Например, пенсионерам положена льгота по налогу на определённые объекты недвижимости, а по транспортному налогу дополнительные послабления устанавливаются региональными властями. В налоговом уведомлении стоит проверить, учтены ли положенные вычеты и льготы.

Посмотреть начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». Оплатить налоги разрешается через эти сервисы, банковское приложение, по QR-коду из уведомления или непосредственно в отделении банка.

За несвоевременную оплату со 2 декабря начнут начислять пени за каждый день просрочки. Если задолженность не будет погашена после получения требования налоговой службы, возможно принудительное взыскание, в том числе с банковских счетов и имущества должника.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы россиян. С 2027 года налоговые ставки на такие поступления составят от 13% до 22% вместо действующих 13–15%. Поправки входят в бюджетный пакет на 2027–2029 годы.