Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении прогрессивной шкалы НДФЛ на пассивные доходы россиян. С 2027 года налоговые ставки на такие поступления составят от 13% до 22% вместо действующих 13–15%. Поправки входят в бюджетный пакет на 2027–2029 годы.

В общую налоговую базу наряду с зарплатой будут включать проценты по банковским вкладам, дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также облагаемые налогом поступления по договорам страхования и дарения.

Ставка НДФЛ будет зависеть от размера годового налогооблагаемого дохода:

до 2,4 миллиона рублей — 13%;

от 2,4 до 5 миллионов рублей — 15%;

от 5 до 20 миллионов рублей — 18%;

от 20 до 50 миллионов рублей — 20%;

свыше 50 миллионов рублей — 22%.

Повышенная ставка применяется только к той части дохода, которая превышает соответствующий порог.

По оценке Минфина, изменения затронут около четырёх миллионов россиян. Для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся действующие ставки в 13% и 15%.

Прежним останется и порядок определения необлагаемой суммы процентов по банковским вкладам. Она рассчитывается путём умножения одного миллиона рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца соответствующего года.

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что Минфин предложил банкам самостоятельно удерживать НДФЛ с процентов по вкладам. В 2027 году кредитные организации смогут рассчитывать налог по ставке 13%. Если совокупный доход гражданина потребует применения повышенной ставки, разницу впоследствии доначислит ФНС.