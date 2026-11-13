Российские банки с 2027 года могут начать самостоятельно удерживать налог с процентов по вкладам по единой ставке 13%, а окончательный расчёт с учётом прогрессивной шкалы возьмёт на себя Федеральная налоговая служба. Изменить порядок уплаты НДФЛ предложил Минфин России после обращений кредитных организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно инициативе, банки будут удерживать налог при выплате процентного дохода, а по итогам года ФНС определит, нужно ли вкладчику доплачивать с учётом прогрессивной шкалы. Если сумма окажется больше уже удержанной, налоговая начислит разницу в следующем году.

Причиной пересмотра правил стали технические сложности, с которыми столкнулись кредитные организации. Для перехода на прогрессивную шкалу им необходимо доработать программное обеспечение и наладить обмен данными с налоговой службой. Минфин предлагает дать банкам время до конца 2027 года, а конкретные сроки внедрения нового механизма определить после дополнительных обсуждений.

При этом речь идёт не об отмене повышенных ставок НДФЛ, а об изменении порядка его удержания. Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта, поэтому окончательное решение ещё не принято.

Ранее Life.ru сообщал, что 29 октября Госдума одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие распространение прогрессивной шкалы НДФЛ от 13 до 22% на доходы по банковским вкладам, инвестициям и другим источникам. Законопроект также предполагает, что банки станут налоговыми агентами и будут удерживать НДФЛ непосредственно при выплате процентов. Сейчас расчётом налога по итогам года занимается ФНС.