Российским семьям назвали 5 важных условий для продажи жилья без уплаты НДФЛ

Семьи с детьми могут продать жильё без НДФЛ, даже если ещё не истёк минимальный срок владения — три или пять лет, напомнила эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. По её словам, для освобождения от налога необходимо одновременно выполнить пять условий.

Прежде всего, в семье должно быть не менее двух детей до 18 лет либо до 24 лет, если они учатся очно. Для детей, признанных недееспособными, возрастного ограничения нет. Кроме того, новое жильё необходимо приобрести не позднее 30 апреля следующего после продажи года.

Ещё два требования касаются самой недвижимости: кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а приобретаемое жильё должно быть больше по площади или дороже по кадастровой стоимости. Наконец, у семьи не должно быть в совокупности более 50% другого жилья, площадь которого превышает площадь приобретаемого.

Это условие проверяется на момент продажи. С 2026 года льгота учитывает и пополнение в семье после сделки: второй ребёнок может родиться уже после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года, отметила специалист в беседе с kp.ru.

Ранее россиянам напомнили о необходимости уплатить имущественные налоги до 1 декабря. Перед оплатой рекомендовали проверить площадь объектов, кадастровую стоимость и наличие положенных льгот. При ошибках в уведомлении следует обратиться в налоговую службу за перерасчётом.