Чирков: Маткапитал на второго ребёнка в 2027 году превысит миллион рублей

Размер материнского капитала на второго ребёнка в 2027 году превысит миллион рублей, если семья ранее не получала выплату на первенца. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

По его словам, сумма маткапитала на первого ребёнка увеличится до 778,5 тысячи рублей. При рождении второго малыша семья сможет рассчитывать на 1,028 миллиона рублей при условии, что ранее у неё не возникало права на выплату за первенца.

Согласно расчётам Минтруда, если семья уже получила маткапитал на первого ребёнка, доплата при появлении второго составит около 250,3 тысячи рублей. Предполагается, что новые суммы начнут действовать с 1 февраля 2027 года после индексации на уровень фактической инфляции за 2026 год.

Предварительно повышение оценивается в 6,8%. Окончательный размер выплат будет зависеть от инфляции по итогам текущего года.

Ранее Life.ru сообщал, что более 1,8 миллиона россиян смогут воспользоваться средствами материнского капитала в 2027 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, на эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено почти 545 миллиардов рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей и другие предусмотренные законом нужды.