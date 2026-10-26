«Четыре основания»: В Госдуме объяснили, когда дарение квартиры можно отменить

Подаренную квартиру можно вернуть даже после регистрации права нового собственника. Но семейная ссора или просто перемена решения дарителя такого права не создают. Об этом RG.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Основания для отмены прописаны в статье 578 Гражданского кодекса. Первое — если одаряемый покушался на жизнь дарителя, его родственников или умышленно причинил телесные повреждения. Если одаряемый умышленно лишил дарителя жизни, требовать отмены в суде могут наследники.

Второе основание — подаренная вещь имеет для дарителя большую неимущественную ценность. Например, это семейная реликвия, а обращение одаряемого создаёт угрозу её безвозвратной утраты.

Третье — дарение, совершённое предпринимателем или юрлицом с нарушением законодательства о банкротстве. Для этого подарок должен быть сделан за счёт средств, связанных с предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев перед объявлением дарителя банкротом.

Четвёртое — даритель, переживший одаряемого, может отменить дарение, если такое право прямо предусмотрено договором. При отсутствии спора он обращается в Росреестр с договором и свидетельством о смерти. При споре — в суд.

Отдельный механизм — если проблема возникла при заключении договора. Например, даритель не понимал значения своих действий или действовал под влиянием обмана и угрозы. Тогда договор можно признать недействительным по статьям 177 и 179 Гражданского кодекса.

Кроме того, ухудшение здоровья, семейного или материального положения после заключения договора может дать право отказаться от ещё не исполненного обещания подарить имущество. Но это правило касается будущего подарка.

Если отмены удалось добиться, одаряемый обязан вернуть вещь — при условии, что она сохранилась в натуре. Если квартиру уже продали третьему лицу, возможность возврата требует отдельной правовой оценки.

«При споре о недвижимости сначала проверьте договор и актуальную выписку из реестра недвижимости», — приводит издание слова Гаврилова. Затем нужно собрать доказательства конкретного основания отмены — например, медицинские документы о телесных повреждениях.

Иск об отмене дарения и возврате недвижимости подают в суд по месту её нахождения. В нём следует сформулировать требования о прекращении права одаряемого и признании права дарителя. После вступления решения в силу — обратиться в Росреестр для регистрации права.

А ранее Life.ru сообщал, что добрачную недвижимость могут признать совместной после ремонта. По словам юриста, это решение возможно, если за время брака в жильё вложили значительные средства, увеличившие его стоимость.