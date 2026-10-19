Даже подаренный дом могут поделить: Юрист объяснил, как ремонт меняет права супругов

Недвижимость, принадлежавшая одному из супругов ещё до свадьбы или полученная по наследству, при определённых обстоятельствах может быть признана совместной собственностью. Такое решение возможно, если за время брака в жильё вложили значительные средства, увеличившие его стоимость. Об этом РИАМО рассказал судебный юрист Сергей Минаев.

Эксперт пояснил, что статья 36 Семейного кодекса РФ относит добрачную, подаренную и унаследованную недвижимость к личному имуществу. Однако статья 37 позволяет изменить её правовой статус, если супруги за общий счёт провели дорогостоящий капитальный ремонт, реконструкцию или переоборудование.

В качестве примера Минаев привёл дело, рассмотренное Верховным судом в феврале 2025 года. Женщина получила дом в подарок, после чего супруги вложили в его улучшение около 20,7 миллиона рублей. В результате стоимость недвижимости выросла с 22,6 до 43,4 миллиона рублей.

Перед разводом собственница подарила дом сыну. Суды трёх инстанций первоначально отказали её бывшему мужу в компенсации, однако Верховный суд признал такой подход ошибочным.

«Верховный суд указал: отчуждение женой дома не освобождает её от обязанности выплатить бывшему мужу половину стоимости неотделимых улучшений», — рассказал юрист.

Минаев подчеркнул, что передача недвижимости родственнику незадолго до развода сама по себе не позволяет избежать имущественных требований второго супруга. При рассмотрении подобных споров суд может определить доли с учётом стоимости произведённых улучшений либо решить вопрос о денежной компенсации.

Главное условие — доказать, что вложения действительно были значительными и повысили стоимость жилья. Для этого потребуются договоры с подрядчиками, чеки, сметы, акты выполненных работ и оценочная экспертиза, устанавливающая стоимость недвижимости до и после ремонта.

Ранее Life.ru сообщал, что москвич отсудил у бывшей супруги 14 миллионов рублей за ремонт унаследованной квартиры на Арбате. Во время брака пара вложила в капитальное обновление жилья более 21 миллиона рублей. Хотя квартира принадлежала женщине по наследству, суд учёл увеличение её стоимости благодаря совместным вложениям.