Москвич добился от бывшей супруги компенсации в размере 14 миллионов рублей за капитальный ремонт квартиры на Арбате. Недвижимость досталась женщине по наследству и считалась её личной собственностью, однако суд учёл дорогостоящие улучшения, сделанные в период брака. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Москвич отсудил у бывшей жены 14 млн рублей за ремонт унаследованной квартиры. Фото ©Telegram/Baza

Квартира перешла женщине после смерти родственницы. Жильё находилось в плохом состоянии, поэтому супруги решили полностью его обновить. Во время ремонта заменили полы, стены, электропроводку, сантехнику, окна и систему отопления.

Согласно сохранившимся чекам и сметам, стоимость работ превысила 21 миллион рублей. Мужчина по имени Александр утверждал, что ремонт финансировался из общего семейного бюджета, а значит, после развода он имеет право на возмещение части расходов.

К тому моменту бывшие супруги уже разделили другую недвижимость, земельный участок, автомобиль Mercedes и банковские вклады. Унаследованная квартира на Арбате в раздел имущества не вошла, поскольку юридически принадлежала женщине. Она отказалась добровольно компенсировать бывшему мужу затраты, и тот обратился в суд.

При рассмотрении спора суд установил, что проведённый капитальный ремонт существенно увеличил стоимость жилья. В итоге с бывшей супруги постановили взыскать 14 миллионов рублей за неотделимые улучшения квартиры.