Банк, опека и жадный супруг: Юрист предупредил о главной ошибке при разводе

Попытка продать или разделить квартиру, купленную с маткапиталом, до выделения долей детям — главная ошибка при разводе, предупредил юрист Александр Манько. По его словам, суды нередко признают такие сделки недействительными, а органы опеки не согласуют продажу, пока права детей не будут обеспечены.

«В этом процессе задействованы сразу три стороны. Банк, который удерживает квартиру в залоге. Органы опеки, защищающие интересы детей. И бывший супруг, стремящийся получить как можно больше. Все пытаются перетянуть одеяло на себя», — пояснил собеседник «Абзаца».

Начинать специалист посоветовал с оформления детских долей: их размер должен быть пропорционален сумме использованного маткапитала. После этого можно распределять оставшуюся часть недвижимости между супругами. При отсутствии брачного договора лучше исходить из равного раздела.

Следующий шаг — решить вопрос с банком. Среди вариантов эксперт назвал переоформление кредита на одного из бывших супругов либо продажу квартиры с согласия организации и органов опеки. Ошибки в оформлении раздела имущества и выплат могут обернуться потерей жилья.

Ранее адвокат объяснила, как разделить загородный дом при разводе. Недвижимость можно переоборудовать в два самостоятельных жилых объекта, если это технически возможно, сохранить в долевой собственности либо передать одному из супругов с компенсацией второму.