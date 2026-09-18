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Опубликовано 18 сентября, 09:05

Банк, опека и жадный супруг: Юрист предупредил о главной ошибке при разводе

Юрист Манько: Раздел имущества при разводе может привести к потере квартиры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Попытка продать или разделить квартиру, купленную с маткапиталом, до выделения долей детям — главная ошибка при разводе, предупредил юрист Александр Манько. По его словам, суды нередко признают такие сделки недействительными, а органы опеки не согласуют продажу, пока права детей не будут обеспечены.

«В этом процессе задействованы сразу три стороны. Банк, который удерживает квартиру в залоге. Органы опеки, защищающие интересы детей. И бывший супруг, стремящийся получить как можно больше. Все пытаются перетянуть одеяло на себя», — пояснил собеседник «Абзаца».

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Начинать специалист посоветовал с оформления детских долей: их размер должен быть пропорционален сумме использованного маткапитала. После этого можно распределять оставшуюся часть недвижимости между супругами. При отсутствии брачного договора лучше исходить из равного раздела.

Следующий шаг — решить вопрос с банком. Среди вариантов эксперт назвал переоформление кредита на одного из бывших супругов либо продажу квартиры с согласия организации и органов опеки. Ошибки в оформлении раздела имущества и выплат могут обернуться потерей жилья.

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Ранее адвокат объяснила, как разделить загородный дом при разводе. Недвижимость можно переоборудовать в два самостоятельных жилых объекта, если это технически возможно, сохранить в долевой собственности либо передать одному из супругов с компенсацией второму.

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Борис Эльфанд
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