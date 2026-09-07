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Опубликовано 7 сентября, 00:00

Лантратова рассказала о реакции государства на сокрытие детей после развода

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Яна Лантратова. Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Если один из родителей после развода месяцами скрывает ребёнка, меняет его адрес, школу и контакты, государство должно реагировать оперативно. Об этом заявила в интервью Life.ru Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она напомнила, что судебный пристав может объявить исполнительный розыск ребёнка по всей России. Постановление о начале такого розыска или отказе в нём должно быть принято в течение суток после появления оснований.

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Какие полномочия есть у приставов и почему решения суда об общении с детьми иногда годами остаются на бумаге — в большом интервью Яны Лантратовой Life.ru.

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Лия Мурадьян
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