Лантратова рассказала о реакции государства на сокрытие детей после развода

Если один из родителей после развода месяцами скрывает ребёнка, меняет его адрес, школу и контакты, государство должно реагировать оперативно. Об этом заявила в интервью Life.ru Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Она напомнила, что судебный пристав может объявить исполнительный розыск ребёнка по всей России. Постановление о начале такого розыска или отказе в нём должно быть принято в течение суток после появления оснований.

Какие полномочия есть у приставов и почему решения суда об общении с детьми иногда годами остаются на бумаге — в большом интервью Яны Лантратовой Life.ru.