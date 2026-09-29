Брак закончился, ипотека осталась: Как разделить платежи за квартиру после развода

Чтобы после развода переоформить договор рассрочки на бывшего супруга, потребуется согласие застройщика. Однако договориться между собой о дальнейшем погашении платежей стороны могут самостоятельно, объяснила юрист Марина Пронина.

По её словам, добиться замены участника договора с застройщиком достаточно сложно. Поэтому бывшим супругам лучше согласовать, кто будет оплачивать приобретённое жильё и как разделить имущество.

Собеседница 360.ru также обратила внимание на различие между рассрочкой и кредитом. В первом случае покупатель заключает договор с продавцом, а во втором — с банком.

Ранее юрист предупредил, что попытка разделить или продать купленную с маткапиталом квартиру до выделения детских долей может привести к признанию сделки недействительной. Если жильё остаётся в залоге, вопрос его продажи или переоформления кредита необходимо решать с банком.