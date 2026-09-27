Медиатор Ракович назвала три главных повода для споров супругов при разводе

Осенью у медиаторов растёт число обращений от пар, которые уже решили расстаться, но не смогли договориться о последствиях развода. Супруги приходят не только из-за имущества: им приходится определять порядок общения с детьми, распределять роли в общем бизнесе и учиться разговаривать без конфликтов. Об этом ТАСС рассказала медиатор и психолог Елена Ракович.

По её словам, после решения о разводе супругам нередко требуется помощь именно в переговорах. Имущественные споры остаются одним из основных поводов для обращения, однако семейный конфликт может продолжаться и после того, как решение о расставании уже принято.

Сложнее ситуация становится, если у пары есть дети или общий бизнес. Тогда после развода всё равно приходится поддерживать контакт: решать, с кем будут жить дети, кто и как будет их содержать и воспитывать. По словам Ракович, медиация помогает не во всех случаях. Если супруги приходят на переговоры с желанием доказать свою правоту или навредить друг другу, договориться не получится. Для результата обеим сторонам нужно быть готовыми слушать собеседника.

Больше запросов на такую помощь, как отметила специалист, появляется осенью. Летом люди чаще откладывают семейные споры, а затем возвращаются к ним.

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