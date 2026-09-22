Мужу будет обидно: Психолог оценил риск развода из-за разных фамилий супругов

Утверждение, что супруги с разными фамилиями на 50% чаще разводятся, выглядит преувеличенным, считает семейный психолог Андрей Клеверин. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему не видит оснований для столь категоричной оценки.

По словам эксперта, сохранение прежних фамилий иногда мешает партнёрам воспринимать себя как единое целое. Мужчина может болезненно отнестись к решению жены, расценив его как знак того, что она не до конца выбрала совместную жизнь с ним. Такая обида способна сохраняться годами и постепенно осложнять отношения.

Другой возможный фактор — переоформление документов. Нежелание вновь заниматься бумагами после смены фамилии может стать для некоторых женщин дополнительным доводом против расставания. Если фамилия осталась прежней, подобного препятствия нет.

«Всё это на самом деле выглядит достаточно малозначительным, на мой взгляд для того, чтобы серьёзно повлиять на решение разводиться или нет. Поэтому я абсолютно уверен, что история о том, что вероятность на 50% повышается, это какая-то утка, которая придумана», — заключил специалист.

Ранее психолог объяснил, что отказ брать фамилию мужа может быть связан с карьерой, семейной историей или личными предпочтениями. По его оценке, для близости супругов важнее совместный быт, общие цели и доверие. Давить на партнёра в вопросе смены фамилии специалист не рекомендовал.