Верховный суд России разъяснил, когда ребёнку можно сменить фамилию без согласия отца

Верховный суд России указал, что при смене фамилии ребёнка после развода необходимо в первую очередь учитывать его интересы. Суд направил на новое рассмотрение дело из Санкт-Петербурга, где мать изменила фамилию сына без согласия бывшего супруга.

Женщина после повторного брака решила присвоить ребёнку свою новую фамилию. Бывший муж с этим не согласился и обратился в суд, потребовав признать изменения в свидетельстве о рождении незаконными.

Три судебные инстанции поддержали требования отца. После этого мать подала жалобу в Верховный суд, заявив, что бывший супруг не участвует в воспитании ребёнка, не общается с ним и не выполняет родительские обязанности. Она также указала, что мужчина не помогает содержать сына и не занимается вопросами его здоровья и развития.

Однако Верховный суд отметил, что нижестоящие инстанции не выяснили главный вопрос — отвечает ли смена фамилии интересам самого ребёнка. В частности, суды не оценили, как это может повлиять на психологическое состояние мальчика и его обучение.

Кроме того, ВС РФ указал на необходимость привлечь к делу орган опеки и попечительства. После этого спор о смене фамилии ребёнка рассмотрят заново.

Верховный суд ранее уже рассматривал споры, связанные с правами школьников при переходе между ступенями обучения. В частности, суды обращали внимание, что отказ в продолжении обучения или изменении образовательного маршрута должен основываться на законе и не может нарушать права ребёнка на получение образования.