Получить налоговый вычет за покупку лекарств можно не только для себя, но и для близких членов семьи — супруга, родителей, детей и подопечных, если препараты назначил врач, а расходы были оплачены из собственных средств. Однако для возврата НДФЛ недостаточно просто сохранить упаковки и чеки: назначение лекарств должно быть подтверждено документально. Об этом NEWS.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, ключевым документом обычно становится рецептурный бланк. Если назначение не оформлялось рецептом, вместо него можно использовать сведения из выписки из истории болезни. Именно поэтому консультационный лист с перечнем препаратов сам по себе не всегда подойдёт для получения вычета.

ФНС уточняет, что вычет предоставляется в отношении любых назначенных врачом лекарств, а не только препаратов из какого-либо специального списка. Вместе с документом о назначении нужно приложить подтверждение расходов — кассовые чеки, банковские выписки или иные платёжные документы из аптеки.

Панеш также напомнил, что оформить возврат можно в течение трёх лет после года, в котором были произведены расходы. Это означает, что в конце 2026 года ещё можно заявить вычеты за 2023, 2024 и 2025 годы. Если декларация подаётся только ради вычета, ждать общей налоговой кампании до 30 апреля не нужно — обратиться в ФНС можно в любое время в пределах этого срока.

Размер вычета зависит от суммы расходов и ставки НДФЛ. По данным ФНС, расходы на лекарства входят в общий лимит социальных вычетов — 150 тысяч рублей в год для расходов, произведённых с 2024 года. Соответственно, максимальная сумма возврата обычно составляет 13% или 15% от учитываемых расходов в зависимости от применяемой ставки НДФЛ. При этом правило о дорогостоящем лечении без лимита на обычные лекарства не распространяется.

Оформить вычет можно двумя способами: через работодателя ещё до окончания года либо через налоговую инспекцию по итогам года, подав декларацию 3-НДФЛ и пакет подтверждающих документов. Кроме того, часть вычетов сегодня доступна и в упрощённом порядке через личный кабинет налогоплательщика, если необходимые сведения уже поступили в ФНС.

Ранее Life.ru рассказывал, что до конца 2026 года россиянам важно не потерять право на налоговый вычет за расходы 2023 года. Издание напомнило, что трёхлетний срок для обращения за вычетом по таким расходам истекает именно в этом году.