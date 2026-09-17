Человек упал на козырёк подъезда «Дома Шурика» в Москве, его осматривают врачи
Кадр фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
Неизвестный человек упал на козырёк подъезда «Дома Шурика» — многоэтажки на Новокузнецкой улице в Москве, получившей всенародную известность благодаря фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом журналистам рассказал источник.
«Произошло падение человека на козырёк подъезда жилого дома», — сказал собеседник РИА «Новости».
Бригада скорой помощи проводит реанимационные мероприятие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее спасатели вытащили на сушу мужчину, оказавшегося в воде у Аничкова моста в Санкт-Петербурге. Это попало на видео.
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