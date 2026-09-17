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Опубликовано 17 сентября, 13:26

Человек упал на козырёк подъезда «Дома Шурика» в Москве, его осматривают врачи

Кадр фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Кадр фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), режиссёр Леонид Гайдай, сценарий Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Неизвестный человек упал на козырёк подъезда «Дома Шурика» — многоэтажки на Новокузнецкой улице в Москве, получившей всенародную известность благодаря фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Об этом журналистам рассказал источник.

«Произошло падение человека на козырёк подъезда жилого дома», — сказал собеседник РИА «Новости».

Бригада скорой помощи проводит реанимационные мероприятие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Матвей Константинов
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