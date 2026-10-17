«Человеку не хватит реакции»: Академик оценил систему управления летающей Tesla

Главным техническим достижением нового Tesla Roadster стала точность управления в воздухе, считает директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его оценке, особого внимания заслуживает автоматика, которая позволяет машине переворачиваться и приземляться без лишних движений.

Сами газовые ускорители не являются принципиально новой технологией. Гораздо сложнее согласовать работу нескольких двигателей, чтобы автомобиль сохранял нужное положение при вращении и посадке. Такую задачу, по мнению академика, выполняет автопилот.

«Человеку не хватит никакой реакции, чтобы это отрегулировать», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее Илон Маск продемонстрировала новый Tesla Roadster, умеющий ненадолго отрываться от поверхности. Во время показа спорткар преодолел изогнутую рампу, перевернулся в воздухе и опустился на колёса. Для воздушных манёвров разработчики использовали двигатели на сжатом газе.