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Опубликовано 17 октября, 15:46

«Фокус дома можно повторить»: Летающую Tesla сравнили с надутым шариком

Академик Петрукович: Tesla Roadster на газовых ускорителях не может долго летать

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teslamotors

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teslamotors

Продолжительные полёты Tesla Roadster ограничены запасом сжатого воздуха и размерами баллонов, объяснил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, большие резервуары отнимают полезное пространство автомобиля, а газ при работе ускорителей быстро расходуется.

В беседе с 360.ru учёный рассказал, что машина поднимается благодаря струям сжатого воздуха, выходящим через сопла. Топливо в таких двигателях не сгорает: тягу создаёт газ, заранее закачанный в баллоны под высоким давлением.

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Сам принцип давно известен и применяется на небольших космических аппаратах. Для наглядности академик предложил вспомнить простой опыт с воздушным шариком.

«Надуйте шарик, который резиновый, и отпустите его, не закрывая отверстия. И он же будет летать. Из него воздух выходит и создаёт реактивную тягу. Каждый может этот фокус дома повторить», — заключил специалист.

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Напомним, компания Илона Маска показала Tesla Roadster с возможностью кратковременного подъёма в воздух. На презентации спорткар проехал по изогнутой рампе, совершил переворот в воздухе и приземлился на колёса. Систему двигателей на сжатом газе создали при участии инженеров SpaceX.

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Борис Эльфанд
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