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Опубликовано 16 октября, 16:31

«Шоу для инвесторов»: Почему летающая Tesla никогда не появится на дорогах в России

Автоэксперт Шапарин исключил появление в России летающей машины Tesla

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teslamotors

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / teslamotors

Летающая машина Tesla не появится на дорогах общего пользования ни в России, ни в других странах, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Презентацию нового Roadster он назвал шоу для инвесторов, усомнившись в перспективах практического применения такого авто.

Установить дополнительные двигатели и заставить автомобиль подняться в воздух технически возможно. Однако эффектная демонстрация не решает вопросов допуска к эксплуатации. Специалист считает подобную конструкцию несовместимой с действующими правилами дорожного движения.

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Главную цель проекта он увидел в привлечении денег. Зрелищная презентация позволит переключить внимание инвесторов с финансовых показателей компании на необычные возможности автомобиля. Смысла развивать такие машины в России нет, отметил собеседник «Газеты.ru».

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Напомним, компания Илона Маска представила Tesla Roadster с заявленной возможностью подъёма в воздух. На презентации спорткар поднялся по изогнутой рампе, перевернулся и приземлился. Систему двигателей на сжатом газе разработали совместно с инженерами SpaceX.

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Борис Эльфанд
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