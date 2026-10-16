«Шоу для инвесторов»: Почему летающая Tesla никогда не появится на дорогах в России

Летающая машина Tesla не появится на дорогах общего пользования ни в России, ни в других странах, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Презентацию нового Roadster он назвал шоу для инвесторов, усомнившись в перспективах практического применения такого авто.

Установить дополнительные двигатели и заставить автомобиль подняться в воздух технически возможно. Однако эффектная демонстрация не решает вопросов допуска к эксплуатации. Специалист считает подобную конструкцию несовместимой с действующими правилами дорожного движения.

Главную цель проекта он увидел в привлечении денег. Зрелищная презентация позволит переключить внимание инвесторов с финансовых показателей компании на необычные возможности автомобиля. Смысла развивать такие машины в России нет, отметил собеседник «Газеты.ru».

Напомним, компания Илона Маска представила Tesla Roadster с заявленной возможностью подъёма в воздух. На презентации спорткар поднялся по изогнутой рампе, перевернулся и приземлился. Систему двигателей на сжатом газе разработали совместно с инженерами SpaceX.