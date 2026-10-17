Переделка «Гранты» в летающую Tesla может обойтись в 30 миллионов рублей

Превращение Lada Granta в аналог нового Tesla Roadster, способного ненадолго подниматься в воздух, может обойтись примерно в 30 миллионов рублей. Причём в эту сумму не входит стоимость самого автомобиля. Такую предварительную оценку приводит Telegram-канал Mash Money.

Основные расходы связаны с необходимостью серьёзной переделки конструкции. Стандартный кузов Granta не рассчитан на нагрузки, возникающие при резком ускорении и приземлении. Для реализации проекта потребуется усилить несущие элементы, установить дополнительный каркас и изменить распределение массы, чтобы обеспечить устойчивость машины.

Отдельной технической задачей станет управление автомобилем в воздухе. Для безопасного приземления необходимо синхронизировать работу сопел и компенсировать крен. Ошибки в настройке могут привести к потере устойчивости и повреждению конструкции.

По оценке Mash Money, разработка газовой системы обойдётся в 2–5 миллионов рублей, сопла, клапаны и электроника потребуют ещё 3–7 миллионов. На усиление кузова и модернизацию подвески может уйти 3–6 миллионов, а на разработку, настройку и испытания — от 7 до 12 миллионов рублей.

При этом речь идёт об ориентировочной стоимости создания одного экспериментального экземпляра, а не о готовом проекте. Реальные расходы на разработку и доводку технологии могут оказаться значительно выше. Кроме того, допуск такого транспортного средства на дороги общего пользования потребовал бы отдельного подтверждения его безопасности.