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Регион
Опубликовано 4 октября, 12:08

Челябинская область оказалась «в зиме» уже в октябре — снегопады продолжатся

Обложка © VK / Новости Магнитогорска

Обложка © VK / Новости Магнитогорска

Челябинскую область накрыло снегом. Жители региона шутят в Сети, что Новый год перепутал сроки и пришёл к «суровым челябинцам» в октябре. На публикуемых снимках снегопад «укутал» деревья, улицы, а водителям пришлось срочно менять резину.

Снег на Урале. Фото © VK / Новости Магнитогорска

Снег на Урале. Фото © VK / Новости Магнитогорска

Снег на Урале. Фото © VK / Дом, где Челябинск

Снег на Урале. Фото © VK / Дом, где Челябинск

Снег на Урале. Фото © VK / Новостная Челябинская сеть

Снег на Урале. Фото © VK / Новостная Челябинская сеть

Снег на Урале. Фото © VK / Уральский меридиан

Снег на Урале. Фото © VK / Уральский меридиан

В региональном МЧС сообщили о штормовом предупреждении. Водителей просят без необходимости не выезжать и пересесть на общественный транспорт. До 30 сантиметров снега может выпасть в Челябинской области уже к понедельнику, 5 октября.

«Утром и днём 4 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и предметы», — сказано в тексте ведомства.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и после 5 октября. Временный снежный покров может подняться от 15 до 30 сантиметров.

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Ранее режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за ожидающейся 5 октября непогоды. В городе прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер.

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Татьяна Миссуми
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