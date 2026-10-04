Челябинская область оказалась «в зиме» уже в октябре — снегопады продолжатся

Челябинскую область накрыло снегом. Жители региона шутят в Сети, что Новый год перепутал сроки и пришёл к «суровым челябинцам» в октябре. На публикуемых снимках снегопад «укутал» деревья, улицы, а водителям пришлось срочно менять резину.

Снег на Урале. Фото © VK / Новости Магнитогорска

Снег на Урале. Фото © VK / Новостная Челябинская сеть

Снег на Урале. Фото © VK / Уральский меридиан

В региональном МЧС сообщили о штормовом предупреждении. Водителей просят без необходимости не выезжать и пересесть на общественный транспорт. До 30 сантиметров снега может выпасть в Челябинской области уже к понедельнику, 5 октября.

«Утром и днём 4 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и предметы», — сказано в тексте ведомства.

По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся и после 5 октября. Временный снежный покров может подняться от 15 до 30 сантиметров.

Ранее режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за ожидающейся 5 октября непогоды. В городе прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер.