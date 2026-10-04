Администрация Владивостока ввела режим повышенной готовности из-за непогоды

Режим повышенной готовности ввели во Владивостоке из-за ожидающейся 5 октября непогоды. В городе прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер, сообщила администрация Владивостока.

«Днём 5 октября ожидается сильный дождь, временами очень сильный. Общее количество осадков может составить 50-70 мм (около месячной нормы) за весь период», — говорится в сообщении мэрии.

Осадки будет сопровождать сильный ветер. Его скорость составит 17–22 м/с, а отдельные порывы могут достигать 25 м/с. Городские службы перевели в режим повышенной готовности на случай возможных последствий непогоды. Жителей и гостей Владивостока попросили соблюдать меры безопасности и учитывать прогноз при планировании поездок.

Ранее в Свердловской области ожидались снег, дождь, сильный ветер и резкое похолодание. Губернатор Денис Паслер предупредил жителей о гололёде и попросил водителей учитывать прогноз при поездках. В регионе подготовили спецтехнику и аварийные бригады для работы в случае осложнения обстановки. Непогода к тому моменту уже пришла на север области: сильный снегопад ухудшил видимость на трассе Серов — Североуральск — Ивдель, снег также выпал в Качканаре и Нижней Туре.