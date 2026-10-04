Челябинский СК начал проверку после массовой драки несовершеннолетних

Челябинский Следком начал проверку после сообщений о массовой драке несовершеннолетних на одном из городских рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Её ход взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.

«На опубликованной видеозаписи один из участников, предположительно, применил сигнальный пистолет», — указывается в сообщении.

Напомним, видео массовой драки в Челябинске появилось в Сети. Судя по кадрам, участники, помимо прочего, использовали дымовые шашки и файеры. В МВД начали проверку.