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Регион
Опубликовано 4 октября, 16:06

Челябинский СК начал проверку после массовой драки несовершеннолетних

Автомобиль СК. Обложка © Life.ru

Автомобиль СК. Обложка © Life.ru

Челябинский Следком начал проверку после сообщений о массовой драке несовершеннолетних на одном из городских рынков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Её ход взял под контроль глава СК Александр Бастрыкин.

«На опубликованной видеозаписи один из участников, предположительно, применил сигнальный пистолет», — указывается в сообщении.

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Напомним, видео массовой драки в Челябинске появилось в Сети. Судя по кадрам, участники, помимо прочего, использовали дымовые шашки и файеры. В МВД начали проверку.

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Матвей Константинов
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