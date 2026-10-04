Хлопки и огонь: Массовую драку под дымовой завесой сняли на Белом рынке в Челябинске

На Белом рынке в Челябинске произошла массовая драка, после которой территорию заволокло густым белым дымом. Во время конфликта участники использовали дымовые шашки и файеры.

Массовая драка на Белом рынке в Челябинске. Видео © Telegram / Наш Челябинск

Инцидент произошёл в ночь на 4 октября. Судя по опубликованным кадрам, в потасовке участвовали не менее десяти человек.

При этом заявлений в полицию после драки не поступало. В УМВД Челябинска сообщили, что по факту произошедшего начата проверка.

«Начата проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Полицейские просят очевидцев или пострадавших обратиться по телефонам 02/102», — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас правоохранители устанавливают участников конфликта и выясняют обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Life.ru рассказывал о массовой драке в Москве, после которой полицейские задержали более 15 иностранцев. Во время конфликта на парковке один из участников получил ножевое ранение и позднее умер в больнице. Подозреваемого в убийстве задержали в другом регионе.