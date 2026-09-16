Чем подкомить малину после обрезки: полная инструкция Оглавление Чем подкормить малину осенью Органические подкормки (навоз, зола) Подкормка ремонтантной малины — особенности Чем обработать малину после обрезки (от вредителей и болезней) FAQ — ответы на частые вопросы Рассказываем, как и чем подкормить малину после обрезки кустов. Советы садоводов, инструкция — в материале Life.ru Чем подкормить малину осенью, чтобы летом получить россыпь ягод: подробная инструкция. Обложка ©

Осенняя обрезка — это стресс для растений. Малина лишается части побегов, но именно в этот момент закладывается фундамент будущего урожая. Подкормка после обрезки помогает малине восстановить корневую систему, накопить фосфор и калий для вызревания тканей и благополучно перезимовать. Без этих элементов куст уходит в зиму ослабленным, а потом даёт мелкую ягоду.

Узнайте, как правильно обрезать малину осенью и какие удобрения лучше внести сразу после этой процедуры в материале «Обрезка малины осенью».

Чем подкормить малину осенью

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Органические подкормки (навоз, зола)

Органика не заменяет минеральные удобрения полностью, но дополняет их. Она улучшает структуру почвы, обогащает микрофлорой и работает как мульча, утепляя корни. Агрономы рекомендуют чередовать органику и минеральные подкормки по годам или применять комбинированно (в последнем случае дозировку каждого компонента снижают вдвое).

Перегной и компост

Перепревший навоз (перегной) или зрелый компост – лучший выбор для осени. Свежий навоз использовать нельзя, так как он обжигает корни, содержит яйца гельминтов и вредителей, а азот в нём стимулирует нежелательный рост побегов.

Норма: 0,5–1 ведро на 1 м² или полведра под куст

Способ: равномерно распределить слоем 3–5 см вокруг куста, слегка заделать в почву

Органику вносят позже минеральных удобрений, в конце октября или ноябре, когда растение уже «засыпает». В этом случае азот из навоза не поглощается корнями, а работает как утеплитель и медленно разлагается, отдавая питание весной.

Древесная зола

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зола – природное комплексное удобрение, содержащее калий, кальций, фосфор и микроэлементы. Дополнительно она раскисляет почву, что малине полезно, и слегка отпугивает вредителей.

Норма: 200–300 г (1–2 стакана) под взрослый куст или 1,5 стакана на 1 м²

Способ: рассыпать сухую золу по увлажненной почве и заделать рыхлением

Оговорка: зола эффективна на кислых почвах. Если почва на вашем участке нейтральная или щелочная, избыток золы вызовет защелачивание – железо и марганец станут недоступны, и малина заболеет хлорозом (листья желтеют, прожилки остаются зелеными). На нейтральной почве дозу золы уменьшают вдвое или заменяют сульфатом калия.

Куриный помёт

Сухой перепревший помёт вносят тонким слоем под кусты, не более 1 кг на 1 м² (4–5 пригоршней). Жидкий настой готовят из соотношения 1:20, дают перебродить, затем поливают из расчёта 0,5 л под куст. Гранулированный помёт из магазина более концентрированный, дозировки смотрите на упаковке.

Подкормка ремонтантной малины — особенности

Ремонтантная малина плодоносит на побегах текущего года, поэтому схема ухода отличается. Главное правило: при выращивании ради одного осеннего урожая отплодоносившие побеги вырезают полностью, под корень, не оставляя высоких пеньков. Это упрощает зимовку и санитарный уход.

Сроки обрезки и подкормки сдвигаются: ремонтантную малину обрезают позже обычной — в конце октября или ноябре, после того как снят весь урожай. Подкормку вносят сразу после обрезки.

Чем кормить: состав удобрений тот же – фосфор и калий, без азота. Под каждый куст вносят 1 ст. ложку суперфосфата и 1 ст. ложку сульфата калия (в растворенном виде), затем мульчируют перегноем слоем 2–3 см.

Отличие от обычной малины: после полной срезки побегов остается только корневая система, поэтому упор делают на обработку почвы, а не надземной части. Междурядья проливают фунгицидами, а мульчирующий слой из перегноя или компоста укладывают толщиной 10–30 см в зависимости от региона. Это и подкормка, и утепление корней одновременно.

На бедных почвах весной ремонтантной малине потребуется дополнительная азотная подкормка, чтобы дать мощный прирост новых побегов. Но осенью азот исключен категорически — новые побеги погибнут зимой.

Чем обработать малину после обрезки (от вредителей и болезней)

Обрезку малины осенью можно проводить в любое время – в сентябре, октябре и даже в ноябре. Принципиальной разницы нет, но в сентябре еще тепло, поэтому это самое удобное время. И именно тогда удобно внести фосфорные и калийные удобрения.

Это так называемое основное внесение, и нормы здесь такие:

суперфосфат — 1–1,5 ст. ложки на 1 м², если малина растет сплошным массивом, или 2–3 ст. ложки на 1 погонный метр, когда малина посажена рядами;

калийная соль — 1–2 чайные ложки на 1 м² или 3–4 чайные ложки на 1 погонный метр.

Оба удобрения советую разбросать в междурядьях, а затем перекопать почву на штык лопаты. Но так можно сделать только в том случае, когда малина растет рядами.

А что делать, если малина разрослась сплошным массивом? В этом случае перекопать почву не получится, поэтому выход один – растворить удобрения в воде (указанная выше норма — на 10 л) и полить растения. Но помните, что в сухую землю лить подкормки нельзя, можно сжечь корни. Поэтому накануне малину нужно полить.

FAQ — ответы на частые вопросы

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Можно ли вносить азотные удобрения под малину осенью?

Нет. Азот (мочевина, аммиачная селитра, свежий навоз) стимулирует рост побегов, которые не успеют вызреть до морозов и вымерзнут вместе с почками будущего урожая. Азотные удобрения вносят только весной.

Достаточно ли одной золы для осенней подкормки?

Нет. Зола богата калием и кальцием, но фосфора в ней почти нет, а фосфор критически важен для закладки почек и развития корней. Рабочая схема это зола + суперфосфат + сульфат калия. Кроме того, на нейтральных и щелочных почвах избыток золы вызывает хлороз.

Когда нужно успеть с осенней подкормкой в Сибири?

В Сибири и средней полосе подкормку вносят до 20 сентября, пока почва ещё тёплая. После остывания грунта корни перестают усваивать элементы, и удобрения просто пролежат до весны. На юге сроки сдвигаются до конца октября.

Авторы Ксения Вернер