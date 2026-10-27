Чем стройнее пассажиры, тем толще кошельки фирм: «Оземпик» сулит экономию в $580 млн для авиакомпаний

Американские авиакомпании могут ежегодно экономить до 580 миллионов долларов на топливе благодаря пассажирам, похудевшим с помощью «Оземпика» и других препаратов для снижения веса. К такому выводу пришли аналитики инвестиционного банка Jefferies, чьи расчёты приводит Financial Times (FT).

Экономический эффект связан с уменьшением общей массы самолёта. Чем легче воздушное судно, тем меньше топлива ему требуется для выполнения рейса. При этом даже относительно небольшие изменения веса пассажиров могут заметно повлиять на расходы перевозчиков.

В качестве примера аналитики рассмотрели Boeing 737 Max 8 со 178 пассажирами на борту. Если каждый из них похудеет в среднем на 10%, взлётная масса лайнера сократится примерно на 2%. Это позволит уменьшить расход авиационного топлива.

Авиаперевозчики и без того постоянно ищут способы избавиться от лишних килограммов на борту. Для этого компании используют облегченную посуду, уменьшают вес тележек с напитками и пересматривают другие элементы бортового обслуживания.

Однако теперь на затраты компаний может влиять фактор, который прежде практически не поддавался контролю, — масса тела самих путешественников. Распространение препаратов для похудения способно превратить снижение веса пассажиров в дополнительный источник экономии.

Расчёты приобретают особое значение на фоне проблем с авиационным топливом. В 2026 году обстановка на мировом топливном рынке осложнилась из-за военного конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, усилив давление на расходы перевозчиков.

Ранее Life.ru сообщал, что российский Минтранс выступил против повышения стоимости авиабилетов из-за перехода на низкоуглеродное топливо. Глава ведомства Андрей Никитин заявил, что новые экологические требования не должны создавать дополнительную финансовую нагрузку на пассажиров. Для поддержки авиакомпаний власти готовы при необходимости разработать специальные меры.