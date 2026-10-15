Минтранс выступил против подорожания авиабилетов из-за нового топлива

Переход российских авиакомпаний на низкоуглеродное топливо не должен привести к росту стоимости билетов для пассажиров. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин на Российской энергетической неделе.

По словам главы Минтранса, ведомство совместно с Минэкономразвития и Минэнерго готово при необходимости разработать меры поддержки отрасли. Они должны позволить перевозчикам внедрять новые технологии без дополнительной финансовой нагрузки на путешественников.

Особое значение для авиации будет иметь 2027 год. К этому времени Россия готовится адаптировать нормативную базу к международным климатическим требованиям. Одновременно рассматривается создание национального координационного центра для взаимодействия с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Российские нефтяные компании уже занимаются разработкой устойчивого и низкоуглеродного авиационного топлива. В дальнейшем его планируют испытывать в отечественных авиакомпаниях. Кроме того, Москва направила в ИКАО заявку на признание национальной системы углеродных единиц.

Изменения затронут и другие виды транспорта. В регионах дизельные автобусы постепенно заменяют газовыми машинами и электробусами, а на железных дорогах расширяют использование электрической тяги. При этом повышение энергоэффективности не должно ухудшать доступность перевозок.

Отдельно Никитин затронул экологические требования к морским судам. Россия выступает против обязательных сборов за выбросы в рамках международной конвенции МАРПОЛ, считая предлагаемый механизм непрозрачным. В 2025 году эту позицию поддержали 57 государств, после чего рассмотрение поправок отложили.

Москва намерена добиваться технологически нейтрального подхода к сокращению выбросов, учитывающего не только альтернативные виды топлива, но и эффективность судов и самолётов. Продвигать эту позицию Россия планирует в том числе совместно с партнёрами по БРИКС.

Ранее Life.ru сообщал о возможном введении специального сбора для поддержки российских самолётов SJ-100 и МС-21. В отрасли обсуждались предварительные суммы около 700 рублей на внутренних рейсах и 1800 рублей на международных. Кроме того, аналитики предупреждали о возможном росте стоимости авиаперелётов на 10–15% на фоне дефицита самолётов и дорогого топлива.