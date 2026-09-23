До 1800 рублей с пассажира: В авиабилеты могут включить новый сбор на самолёты

Российские авиакомпании могут начать включать в стоимость билетов специальный сбор для поддержки эксплуатации отечественных самолётов SJ-100 и МС-21. Об этом сообщили «‎Интерфаксу» источники в авиационной отрасли.

По их данным, такая мера предусмотрена финансовой моделью поставок воздушных судов до 2035 года, которую согласовали власти и представители отрасли. Общий объём финансирования программы оценивается примерно в 3 трлн рублей. Из них около 1,6 трлн рублей планируется направить на субсидирование закупки новых самолётов, ещё 1,4 трлн — на их обслуживание и эксплуатацию.

Для этих целей может быть создан специальный фонд, одним из источников пополнения которого станет авиапромышленный сбор. Как пояснили собеседники, механизм должен помочь перевозчикам снизить расходы на обслуживание новых лайнеров.

Размер возможного сбора пока не утверждён. По предварительным оценкам, на внутренних маршрутах он может составить около 700 рублей с одного билета, а на международных — примерно 1,8 тыс. рублей.

Отмечается, что сбор планируют применять только для магистральных самолётов, включая SJ-100 и МС-21. На региональные проекты, такие как «Байкал» и «Освей», он распространяться не будет.

Тем временем первый серийный полностью импортозамещённый самолёт МС-21-310 выполнил взлёт с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Яковлев». Во время полёта продолжительностью 1 час 23 минуты специалисты проверили устойчивость и управляемость борта в различных режимах. Лайнер поднялся на высоту до 6000 метров и развил приборную скорость до 600 км/ч.