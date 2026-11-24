Одного лазерного комплекса оказалось достаточно, чтобы за два месяца уничтожить почти тысячу украинских беспилотников, атаковавших объект в российском приграничье. Установка продолжает работать, ежедневно поражая десятки воздушных целей. О результатах её применения рассказал ТАСС генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Боевой лазер разместили непосредственно на объекте, который необходимо защитить от атак БПЛА. За время его работы количество уничтоженных беспилотников приблизилось к тысяче. Чемезов назвал эффективность таких систем очень высокой.

«Он стоит всего два месяца, около тысячи дронов уже сбил. Каждые сутки сжигает дроны десятками», — подчеркнул руководитель госкорпорации.

Место размещения установки Чемезов раскрывать не стал, ограничившись указанием на один из приграничных регионов России. Название комплекса, его мощность и дальность поражения целей глава Ростеха также не уточнил.

Ранее Life.ru сообщал об испытаниях российского мобильного боевого лазера на базе внедорожника в Ленинградской области. Разработку проверяли на полигоне против беспилотников разных типов, которые маневрировали на различной высоте, скорости и удалении от установки. В испытаниях участвовали специалисты Росгвардии и представители оборонной промышленности.