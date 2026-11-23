В России впервые успешно проверили возможность использования сверхмалых спутников для лазерной связи с Землёй. Аппараты смогли с высокой точностью навестись на наземную станцию, что открывает путь к созданию новых каналов передачи данных. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Геоскан», проводившей испытания совместно с «КуСпэйс Технологии».

В эксперименте участвовали два спутника — «Лобачевский» и «ИнноСат16», созданные на платформе «Геоскан 16U». Их проверяли с помощью оптической станции в подмосковном Звенигороде. Главной задачей было выяснить, способны ли небольшие аппараты достаточно точно удерживать направление на Землю для будущей лазерной связи.

Наземная станция следила за движением спутников через оптическую систему, а установленные на аппаратах датчики улавливали лазерный сигнал-маяк. Погрешность наведения спутников составила всего 0,011 градуса, а станции на космические аппараты — 0,003 градуса.

Полученные результаты подтвердили, что система ориентации кубсатов подходит для создания лазерных каналов связи. При этом речь пока идёт об испытании точности наведения, а не о полноценной передаче информации по лазерному лучу.

В отличие от традиционной радиосвязи, лазерная технология позволяет передавать большие объёмы данных при меньших энергозатратах. Кроме того, узконаправленный луч сложнее перехватить. Однако для такой связи требуется исключительно точное наведение оборудования, поскольку даже небольшое отклонение может привести к потере сигнала.

Руководитель департамента космических систем «Геоскана» Дмитрий Боровицкий пояснил, что испытания подтвердили возможности алгоритмов управления положением спутников в пространстве. Это позволит компании продолжить разработку оптической связи для малых космических аппаратов.

Кубсаты собирают из стандартных модулей размером 10 на 10 на 10 сантиметров. Использованная в эксперименте платформа 16U состоит из 16 таких блоков, благодаря чему на сравнительно компактных спутниках можно размещать оборудование для научных и технологических задач.

Ранее Life.ru сообщал о другом достижении российских разработчиков малых спутников. Аппарат «Геоскан-2» сумел принять около 47 тысяч сообщений от самолётов всего за полтора дня. Эксперимент продемонстрировал возможности небольших орбитальных аппаратов для сбора данных об авиационном движении.