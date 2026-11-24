Российская армия не испытывает нехватки вооружений для проведения специальной военной операции. Предприятия оборонно-промышленного комплекса полностью закрывают потребности Министерства обороны, а заводы Ростеха работают практически без остановок. Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

По словам главы Ростеха, российская промышленность выпускает необходимые армии вооружения и военную технику в достаточных объёмах. Он подчеркнул, что предприятия госкорпорации играют ключевую роль в выполнении оборонных заказов, поэтому от их работы напрямую зависит обеспечение войск на передовой.

«Дефицита каких-либо видов вооружений у нашей страны нет, потребности военного ведомства удовлетворяются в полном объёме», — заявил Чемезов.

Руководитель госкорпорации объяснил, что для выполнения поставленных задач оборонные заводы перешли на максимально интенсивный режим работы. Производственные процессы организованы так, чтобы выпуск военной продукции продолжался днём и ночью, включая выходные.

«Мы — ключевые производители вооружения, от нас зависит многое, включая победу. Наши предприятия работают с полной отдачей, в три-четыре смены, практически круглосуточно, 24 на 7», — подчеркнул глава Ростеха.

Чемезов отметил, что именно такой график позволяет предприятиям обеспечивать выполнение заказов Минобороны в условиях повышенной нагрузки. По его словам, российская оборонная промышленность справляется с поставленными задачами и продолжает снабжать армию необходимыми средствами для проведения СВО.