Российские военные получили новую партию высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2», способных поражать небольшие цели на расстоянии в десятки километров. Одновременно завершаются поставки автоматизированных комплексов управления артиллерийским огнём «Планшет». Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Ростех поставил ВС РФ «Краснополь-М2» и завершает поставки «Планшетов». Видео © Telegram / Ростех

Боеприпасы передал холдинг «Высокоточные комплексы». По данным производителя, «Краснополь-М2» предназначен для поражения в том числе движущейся бронетехники, укреплений, артиллерийских позиций и командных пунктов. В Ростехе утверждают, что с начала СВО с помощью снарядов этого семейства были поражены тысячи единиц техники противника.

Вместе с боеприпасами армия получает системы «Планшет-М-ИР» на бронированном шасси и переносные «Планшет-А». Они собирают разведданные, в том числе с беспилотников, обрабатывают информацию о целях и рассчитывают параметры стрельбы. Благодаря этому сокращается время между обнаружением противника и открытием огня.

«Это существенно сокращает время от обнаружения цели до принятия решения и повышает точность огневого поражения, что особенно важно при контрбатарейной борьбе», — пояснил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Оба варианта «Планшета» совместимы с артиллерийскими подразделениями, использующими «Краснополь-М2». Кроме того, предприятия холдинга завершают годовые контракты на поставку приводов наведения для реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Россия представила «Краснополь-М2» на международном авиасалоне в Египте. В экспозицию также вошли управляемые ракеты, беспилотники и средства ПВО. Ещё в августе Ростех раскрыл особенности работы самоходной гаубицы «Мальва», способной вести огонь по нескольким траекториям так, чтобы снаряды достигали цели практически одновременно. В госкорпорации тогда поясняли, что колёсное шасси позволяет орудию быстро менять позиции после стрельбы.