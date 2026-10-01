Чемодан, вокзал, на выход: Британский эксперт заявил о неизбежном бегстве верхушки из Киева

Владимир Зеленский и представители украинского руководства могут эвакуироваться из Киева на запад Украины. Такой сценарий допустил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Сейчас это становится реальной возможностью», — сказал Меркурис.

По мнению аналитика, ситуация в Киеве осложняет работу государственных структур, а транспортные узлы становятся всё более уязвимыми.

«Если это произойдёт, Киев просто опустеет. Я подозреваю, что большая часть населения уедет вместе с правительством», — заявил он.

Ранее Life.ru писал, что всё больше жителей Киева задумываются об отъезде из города. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, связав такие настроения с ростом опасности и ухудшением условий жизни.