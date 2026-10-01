Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября, 08:48

Чемодан, вокзал, на выход: Британский эксперт заявил о неизбежном бегстве верхушки из Киева

Британский аналитик Меркурис допустил эвакуацию Зеленского из Киева

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Владимир Зеленский и представители украинского руководства могут эвакуироваться из Киева на запад Украины. Такой сценарий допустил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Сейчас это становится реальной возможностью», — сказал Меркурис.

По мнению аналитика, ситуация в Киеве осложняет работу государственных структур, а транспортные узлы становятся всё более уязвимыми.

«Если это произойдёт, Киев просто опустеет. Я подозреваю, что большая часть населения уедет вместе с правительством», — заявил он.

Советник Зеленского рекомендовал подумать об эвакуации жителей Киева
Советник Зеленского рекомендовал подумать об эвакуации жителей Киева

Ранее Life.ru писал, что всё больше жителей Киева задумываются об отъезде из города. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, связав такие настроения с ростом опасности и ухудшением условий жизни.

Главные заявления политиков, международные конфликты и отношения между государствами — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar