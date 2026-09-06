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Опубликовано 6 сентября, 10:00

Советник Зеленского рекомендовал подумать об эвакуации жителей Киева

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов рекомендовал властям Киева заранее подумать об эвакуации мирных жителей из столицы. В интервью The Guardian он заявил, что Украина вряд ли получит достаточное количество ракет Patriot для защиты от ударов зимой.

Бескрестнов, специалист в сфере связи и беспилотных систем, выразил неуверенность, что Зеленскому удастся добиться поставок нужного объёма этих ракет, чтобы предотвратить энергетический кризис в холодный сезон. При этом советник подчеркнул, что его слова не являются официальным заявлением властей.

Тупик в поставках: Почему Киев остался без новых ракет для систем Patriot
Тупик в поставках: Почему Киев остался без новых ракет для систем Patriot

Ранее советник президента Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов выразил сомнение в том, что Владимиру Зеленскому удастся получить достаточное количество ракет-перехватчиков для Patriot, необходимых Украине для предотвращения кризиса, при том что запасы уже сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки западного оружия мешают урегулированию и вовлекают НАТО в конфликт, называя их «игрой с огнём».

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Анастасия Никонорова
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