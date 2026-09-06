Внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов рекомендовал властям Киева заранее подумать об эвакуации мирных жителей из столицы. В интервью The Guardian он заявил, что Украина вряд ли получит достаточное количество ракет Patriot для защиты от ударов зимой.

Бескрестнов, специалист в сфере связи и беспилотных систем, выразил неуверенность, что Зеленскому удастся добиться поставок нужного объёма этих ракет, чтобы предотвратить энергетический кризис в холодный сезон. При этом советник подчеркнул, что его слова не являются официальным заявлением властей.