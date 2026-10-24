Чемоданы, Лондон, распродажа: Семья Орбана покидает Венгрию на фоне тревожных сигналов

Пока Виктор Орбан строит планы «национального сопротивления», его семья спешно собирает чемоданы. Дочь экс-премьера Венгрии Рахель Орбан вместе с мужем Иштваном Тиборчем и детьми после короткого пребывания в США обосновалась в Британии — в лондонском районе Ковент-Гарден, а дети пары уже зачислены в британские частные школы. Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на расследование портала VSquare.

По данным источников, решение о переезде связано с изменившейся политической обстановкой в США и ослаблением позиций Дональда Трампа, ключевого союзника Орбана. На фоне этих событий семья сочла пребывание в Штатах недостаточно безопасным, предпочтя близость Лондона для контроля над оставшимися делами.

«Пребывание в Штатах показалось недостаточно безопасным, а Лондон удобен для контроля над оставшимися делами», — пояснил собеседник издания, близкий к окружению пары.

Параллельно в Венгрии идёт масштабная распродажа имущества семьи. По словам источника, они стараются оставить на родине как можно меньше активов. Отъезд семьи Орбана совпал с массовыми опасениями среди венгерских бизнес-элит, связанных с прежней властью: представители верхов массово переходят на американские телефонные номера, чтобы защититься от шпионского ПО Pegasus.

«Они стараются оставить в стране как можно меньше активов», — подчеркнул собеседник.

А тем временем на родине Орбана разгорается политический скандал: премьер Венгрии Петер Мадьяр обвинил предшественника в призывах к вооружённому восстанию и насильственному изменению конституционного строя, пригрозив уголовной ответственностью вплоть до пожизненного заключения. Поводом стало выступление Орбана в городе Лакителек, где он иронично заметил, что «кто что получит — что-то более тупое или более острое, не суть важно», рассуждая о раздаче инструментов сторонникам. Мадьяр расценил эти слова как намёк на подготовку вооружённого выступления — и теперь экс-премьеру может грозить от пяти до двадцати лет колонии или даже пожизненный срок.