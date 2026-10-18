Премьер Венгрии Мадьяр обвинил Орбана в подготовке госпереворота

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил своего предшественника Виктора Орбана в призывах к вооружённому восстанию и насильственному изменению конституционного строя. Об этом глава правительства написал в соцсети, предупредив бывшего премьера об уголовной ответственности вплоть до пожизненного заключения.

Поводом для обвинений стало выступление Орбана перед сторонниками возглавляемой им партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в городе Лакителек. Отвечая на вопрос о ранее объявленном «национальном сопротивлении», политик заявил, что страна пока не готова к таким действиям, хотя его соратники уже могли бы приступить к ним.

«Кто что получит — что-то более тупое или более острое, не суть важно», — с иронией добавил Орбан, рассуждая о возможности раздать сторонникам необходимые инструменты.

Мадьяр расценил эти слова как намёк на вооружённое выступление против действующей власти. По его мнению, подобные заявления могут свидетельствовать о намерении насильственно изменить конституционный порядок.

Глава венгерского правительства напомнил, что за действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя, законодательство страны предусматривает от пяти до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение. Подготовка такого преступления также уголовно наказуема и может повлечь срок от одного года до пяти лет.

Ранее Виктор Орбан объявил о начале «национального сопротивления» правительству Петера Мадьяра. В сентябре бывший премьер заявил, что период ожидания после поражения на парламентских выборах завершился и партия «ФИДЕС» возвращается к активной политической борьбе. Орбан обвинил новые власти в разрушении достижений прежнего правительства и пообещал противодействовать их решениям.