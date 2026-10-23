«Не нужен никакой Орбан»: Politico узнало о спорах на повышенных тонах на саммите ЕС

Разногласия по бюджету и энергетике привели к тому, что участники саммита Евросоюза в Брюсселе перешли на крик. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений на встрече, прошедшей на прошлой неделе.

Среди спорных тем — долгосрочный бюджет объединения объёмом около €2 трлн и энергетическая стратегия. Речь идёт о расходах на семь лет, с 2028 по 2034 год: именно такой период охватывает предложение Еврокомиссии. По версии Politico, европейским лидерам трудно найти общий подход к ключевым вопросам даже без участия экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, прежде регулярно блокировавшего решения ЕС.

«Европейцам для этого не нужен никакой Орбан», — комментирует издание разногласия.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидеры ЕС не согласовали бюджет на 2028–2034 годы на октябрьском саммите. Основные разногласия возникли между странами, которые перечисляют в общий бюджет больше, чем получают, и государствами — получателями европейского финансирования.