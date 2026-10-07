Чемпион мира Давид Сильва возобновил карьеру в 40 лет

Чемпион мира 2010 года Давид Сильва решил вернуться в профессиональный футбол спустя более трёх лет после завершения карьеры. 40-летний испанец стал игроком Supreme Sha Tin, выступающего в Премьер-лиге Гонконга. О трансфере объявил сам клуб.

Перед подписанием соглашения полузащитник прошёл медицинское обследование. Срок договора стороны не раскрывают, известно лишь, что он рассчитан на непродолжительный период.

Сам Сильва заявил, что рад новому этапу и ждёт поездки в Гонконг. Испанец собирается присоединиться к тренировкам команды и набрать форму перед возвращением на поле.

Футболист завершил профессиональные выступления летом 2023 года после тяжёлой травмы колена, полученной в «Реал Сосьедад». Последние три сезона перед уходом он провёл именно в испанском клубе.

Самый продолжительный этап карьеры Сильвы связан с «Манчестер Сити»: за английскую команду он выступал десять лет и провёл 436 матчей. Вместе с клубом испанец четырежды выигрывал Премьер-лигу.

За сборную Испании хавбек сыграл 125 встреч и забил 35 голов. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 2010 года и дважды становился чемпионом Европы — в 2008 и 2012 годах.

Возраст не становится препятствием для продолжения карьеры и для других известных футболистов. В августе 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что хотел бы оставаться на профессиональном уровне ещё минимум один-два года. Вратарь объяснял решение тем, что по-прежнему сохраняет страсть к футболу, а окончательный срок ухода намерен определять по своему физическому состоянию.