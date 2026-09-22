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Опубликовано 22 сентября, 15:11

Чемпионат мира по микрофутзалу впервые пройдет в России

Игорь Зеленцов. Обложка © VK / Федерация микрофутзала России

Игорь Зеленцов. Обложка © VK / Федерация микрофутзала России

Чемпионат мира по микрофутзалу впервые проведут в России. Турнир состоится с 6 по 12 октября в Калуге.

В соревнованиях примут участие восемь национальных команд. За победу поборются сборные России, Бразилии, Индии, Казахстана, Кот-д’Ивуара, Киргизии, Белоруссии и Шри-Ланки. Чемпионат мира по микрофутзалу станет первым турниром такого уровня, который пройдет на территории России.

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