Чемпионат мира по микрофутзалу впервые пройдет в России

Чемпионат мира по микрофутзалу впервые проведут в России. Турнир состоится с 6 по 12 октября в Калуге.

В соревнованиях примут участие восемь национальных команд. За победу поборются сборные России, Бразилии, Индии, Казахстана, Кот-д’Ивуара, Киргизии, Белоруссии и Шри-Ланки. Чемпионат мира по микрофутзалу станет первым турниром такого уровня, который пройдет на территории России.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата мира по водному поло 4×4. Сборная России успешно выступила на турнире по новой разновидности водного поло с участием команд из разных стран.