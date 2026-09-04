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Опубликовано 4 сентября, 15:43

Россиянки пробились в полуфинал чемпионата мира по водному поло 4х4

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Женская сборная России пробилась в полуфинал чемпионата мира по водному поло в формате 4х4. В четвертьфинальном матче россиянки победили команду Греции со счётом 3:0.

Следующим соперником сборной станет Испания. На групповом этапе российские ватерполистки уступили испанкам с аналогичным счётом — 0:3. Турнир проходит в хорватском Дубровнике и завершится 6 сентября. Эти соревнования стали первым в истории чемпионатом мира по водному поло в формате 4х4.

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Ранее сообщалось, что сборная России выиграла медальный зачёт турнира Большого шлема по дзюдо в Лозанне, завоевав семь наград. Золото России принесли Марина Воробьёва в весовой категории до 48 кг и Инал Тасоев — свыше 100 кг. Серебряным призёром стал Данил Лаврентьев, выступающий в категории до 73 кг. Бронзовые медали завоевали Мадина Таймазова, Мария Иванова, Рамазан Абдулаев и Егор Андони.

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Татьяна Миссуми
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