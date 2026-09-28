Чемпионка РФ по джиу-джитсу Мария Елизарова стала командиром медвзвода на СВО

Многократная чемпионка России по джиу-джитсу Мария Елизарова с позывным Фьюша командует медицинским взводом в зоне СВО. Контракт она подписала в 2025 году.

«Для меня маленькая победа — это каждый выживший человек», — призналась собеседница RT.

Сейчас Фьюша служит в отряде «Сталинград» центра спецназначения «БАРС-Сармат». Рядом с ней всегда чемоданчик с необходимыми препаратами, чтобы в любой момент оказать помощь. В медицину спортсменка пришла ещё в 2015 году.

Во время пандемии коронавируса она сутками работала в реанимации в «красной зоне», а также помогала пациентам с онкологическими заболеваниями. Решение отправиться на фронт было для Марии осознанным.

Ранее военные хирурги провели сложную операцию, которая помогла сохранить ногу раненому военнослужащему. Хирург с позывным Фитч рассказал, что во время вмешательства врачи обнаружили у бойца не только ранение тонкого кишечника, но и повреждение одной из главных ветвей брюшной аорты.