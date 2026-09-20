Военнослужащему стало плохо на борту самолёта, выполнявшего рейс с Сахалина в Москву. До столицы оставалось ещё около пяти часов, когда на помощь пассажиру пришёл хирург из Чебоксар Жамбулат Байханов.

Врач из Чебоксар спас бойца СВО с приступом панкреатита во время рейса в Москву. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr._bayhanov87

По симптомам врач заподозрил у бойца острый панкреатит. Вместе с медсестрой и стоматологом, которые также находились на борту, он ввёл пациенту обезболивающие, спазмолитики и препараты для снижения давления. Затем медики каждые 15–20 минут контролировали его пульс и уровень кислорода в крови.

Экипаж экстренно посадил самолёт в Красноярске. В аэропорту военнослужащего передали реанимационной бригаде.

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