Врачи спасли петербурженку с редким заболеванием крови, похожим на инсульт

Обычная прогулка с собакой едва не закончилась трагедией для жительницы Петербурга. У женщины внезапно отнялась левая половина тела, началась сильнейшая головная боль и появились проблемы с дыханием. Первые симптомы были похожи на инсульт, однако обследование показало другую причину, пишет «Mash на Мойке».

После нескольких больниц Марию доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу. Там гематологи диагностировали тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру (ТТП) — редкое и опасное заболевание крови.

При ТТП из-за выраженного дефицита фермента ADAMTS13 в мелких сосудах образуются тромбы, способные нарушить кровоснабжение головного мозга и других жизненно важных органов. Заболевание встречается лишь у нескольких человек на миллион в год. Без своевременной терапии смертность может достигать примерно 90%, тогда как современное лечение существенно снижает этот риск.

В больницу Мария поступила в крайне тяжёлом состоянии. Она не понимала, где находится, не узнавала себя, не могла сфокусировать взгляд и практически не реагировала на происходящее.

Врачи немедленно начали плазмообмен — процедуру, при которой плазму пациента удаляют и замещают донорской. Такая терапия позволяет в том числе восполнить ADAMTS13 и удалить патологические компоненты крови. Плазмообмен остаётся одним из ключевых методов лечения острого эпизода ТТП.

Придя в сознание, Мария была уверена, что провела в больнице всего сутки. На самом деле с момента госпитализации прошла уже неделя. В общей сложности лечение в ЛОКБ заняло около месяца.

После выписки петербурженка смогла вернуться к привычной жизни. Сейчас она продолжает восстановление и приезжает в больницу для контрольных обследований и необходимой терапии.

Ранее в Подмосковье спасли пациента из КНДР с ишемическим инсультом. Тромболитическая терапия была проведена в «терапевтическое окно», что позволило минимизировать последствия инсульта.