Петербуржец умер от инфаркта на следующий день после визита к кардиологу

64-летний житель Санкт-Петербурга умер от инфаркта на следующий день после обращения к кардиологу в частную клинику на Невском проспекте. Родственники мужчины считают, что врач могла недостаточно внимательно отнестись к его жалобам, сообщает «Mash на Мойке».

По словам сына погибшего, его отец обратился в Немецкую семейную клинику после внезапного ухудшения самочувствия и появления одышки. Родственник утверждает, что прослушал полную запись приёма и что кардиолог измерила пациенту давление и послушала его фонендоскопом, но ЭКГ ему не сделали.

На следующее утро мужчина скончался дома. Как утверждает семья со ссылкой на результаты вскрытия, причиной смерти стал инфаркт миокарда.

После случившегося родственники направили клинике претензию, потребовав признать вину и уволить врача. По словам сына умершего, сначала медицинское учреждение не согласилось с обвинениями, а позднее с ним связался представитель клиники и сообщил, что специалист уволена по собственному желанию. Независимого подтверждения обстоятельств увольнения нет.

Семья опасается, что врач сможет продолжить работу в другом медицинском учреждении. В клинике при вопросах о произошедшем сослались на врачебную тайну.

Ранее врач-ортопед Андрей Литвиненко заявил, что малоподвижность становится одной из главных причин инфарктов, инсультов, варикоза и межпозвоночных грыж, а также способствует артрозам, остеохондрозу и проблемам с кишечником. По его словам, такие болезни молодеют, а гиподинамия ведёт к лишнему весу и дополнительной нагрузке на сердце и сосуды.