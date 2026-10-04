Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру в 19 лет

Анна Попова, ставшая абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике в 2023 году, больше не будет выступать на соревнованиях. В 19 лет спортсменка решила завершить профессиональную карьеру.

Попова в соцсетях сообщила, что хочет перейти в формат артистических выступлений. В её планах — концерты, спортивные шоу и различные проекты, а также мастер-классы, на которых она сможет передавать накопленный за годы карьеры опыт.

Победный для Поповой чемпионат России состоялся в 2023 году. Тогда она выиграла личное многоборье, оставив позади Марию Борисову и Лалу Крамаренко. Этот результат принёс ей титул абсолютной чемпионки страны.

Впоследствии карьера спортсменки была прервана из-за проблем со здоровьем. В конце 2024 года Попова перенесла серьёзную операцию на позвоночнике и долго восстанавливалась. В 2025 году Ирина Винер рассказывала, что гимнастке установили четыре титановых позвонка.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский гимнаст Илья Заика вошёл в историю спорта, успешно исполнив на этапе FIG World Challenge Cup в Париже уникальное упражнение на кольцах. Отныне этот элемент будет называться в честь автора. Гимнаст выполнил сложный подъём из положения виса вниз головой, перейдя в крест силой и удерживая прямые руки.