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Опубликовано 4 октября, 22:40
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Чемпионка России по художественной гимнастике Попова завершила карьеру в 19 лет

Анна Попова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_popova_0302

Анна Попова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_popova_0302

Анна Попова, ставшая абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике в 2023 году, больше не будет выступать на соревнованиях. В 19 лет спортсменка решила завершить профессиональную карьеру.

Попова в соцсетях сообщила, что хочет перейти в формат артистических выступлений. В её планах — концерты, спортивные шоу и различные проекты, а также мастер-классы, на которых она сможет передавать накопленный за годы карьеры опыт.

Победный для Поповой чемпионат России состоялся в 2023 году. Тогда она выиграла личное многоборье, оставив позади Марию Борисову и Лалу Крамаренко. Этот результат принёс ей титул абсолютной чемпионки страны.

Впоследствии карьера спортсменки была прервана из-за проблем со здоровьем. В конце 2024 года Попова перенесла серьёзную операцию на позвоночнике и долго восстанавливалась. В 2025 году Ирина Винер рассказывала, что гимнастке установили четыре титановых позвонка.

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Всё о победах, рекордах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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