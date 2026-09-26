Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента на кольцах
Российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах, который теперь носит его фамилию. Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России.
Илья Заика делает именной элемент. Видео © Федерация гимнастики России
Спортсмен успешно исполнил элемент на этапе FIG World Challenge Cup в Париже. Заика выполнил подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой.
Рабочая группа Международной федерации гимнастики (FIG) засчитала элемент и присвоила ему название «Заика». Его сложность составляет 0,8 балла — группа H.
По правилам спортивной гимнастики новый элемент может получить имя атлета, который первым успешно исполнил его на официальных международных соревнованиях при соблюдении требований FIG.
В квалификации на кольцах Заика получил 14,500 балла при сложности программы 5,8 и занял первое место. Финал в этом виде программы состоится 27 сентября.
Илья Заика — российский спортивный гимнаст, специализирующийся на упражнениях на кольцах. Родился 16 июля 2002 года, выступает за сборную России. Заика — трёхкратный чемпион России на кольцах, победитель этапа Кубка мира 2026 года в Баку и серебряный призёр чемпионата Европы — 2026 в Загребе как в упражнениях на кольцах, так и в составе российской команды. На чемпионате мира 2025 года в Джакарте он занял 12-е место в квалификации на кольцах. В сентябре 2026 года на этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика впервые на официальных международных соревнованиях успешно выполнил новый элемент на кольцах, который получил его фамилию.