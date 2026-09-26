Российский гимнаст Заика стал автором нового именного элемента на кольцах

Илья Заика — российский спортивный гимнаст, специализирующийся на упражнениях на кольцах. Родился 16 июля 2002 года, выступает за сборную России. Заика — трёхкратный чемпион России на кольцах, победитель этапа Кубка мира 2026 года в Баку и серебряный призёр чемпионата Европы — 2026 в Загребе как в упражнениях на кольцах, так и в составе российской команды. На чемпионате мира 2025 года в Джакарте он занял 12-е место в квалификации на кольцах. В сентябре 2026 года на этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика впервые на официальных международных соревнованиях успешно выполнил новый элемент на кольцах, который получил его фамилию.